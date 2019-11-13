Российский Subaru Forester обновился и подорожал

В числе изменений – появление 18-дюймовых дисков с 10 спицами в комплектациях Elegance SE и Elegance SE+, а также новый дизайн 17-дюймовых дисков в базовой комплектации Standard. В остальном же Forester остался прежним и оснащается мотором 2.5 мощностью 185 сил и 239 Нм крутящего момента, полным приводом Symmetrical AWD и вариатором Lineartronic.

Стандартно кроссовер укомплектован мультимедийной системой, климат-контролем, электроприводом водительского кресла, датчиком дождя и рейлингами на крыше. Кроме того, по умолчанию для Forester доступен внедорожный режим работы управляющей электроники X-Mode и электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания.