Автомобиль встанет на конвейер в текущем году

Пульс

В России начнут собирать китайский пикап Foton

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11 апреля 2018

Китайская компания Foton планирует в текущем году запустить в России сборку пикапа Tunland. На конвейер встанет обновленная версия модели, которую начали продавать на китайском рынке.

[За что автопроизводители судятся с китайцами: почему Китай бесит все автомобильные бренды](https://motor.ru/selector/chinaplagiat.htm)

За что автопроизводители судятся с китайцами: почему Китай бесит все автомобильные бренды

От дорестайлинговой версии новинка отличается фарами головного света, решеткой радиатора, иными бамперами и дисками, светодиодными ходовыми огнями, а также расширителями колесных арок из неокрашенного пластика.

В салоне пикапа появилась новая передняя панель, другой блок климат-контроля и мультимедийная система с навигацией.

Пикап предлагается со 136-сильным бензиновым двигателем 2.4 и 163-сильным дизелем Cummins объемом 2,8 литра. Агрегаты работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Foton Tunland доступен как с задним, так и с полным приводом.

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Дорестайлинговый Foton Tunland

Дорестайлинговый Foton Tunland

Обновленный Foton Tunland

Обновленный Foton Tunland

Обновленный Foton Tunland

Обновленный Foton Tunland

Обновленный Foton Tunland

Обновленный Foton Tunland

В Китае обновленный пикап стоит от 88,8 тысячи юаней (891 тысяча рублей по текущему курсу).

На российском рынке дорестайлинговый Tunland предлагается только со 163-сильным дизелем. Цены на модель начинаются от 1 549 900 рублей.

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