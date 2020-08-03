ФАС разрешила Hyundai купить российский завод GM

Предприятие GM в Шушарах было законсервировано в 2015 году в ходе сокращения присутствия американского концерна на российском рынке. Тогда же свернули производство и продажи бюджетных моделей Chevrolet и Opel в стране. На протяжении пяти лет площадка пустовала, и высказывались разные предположение о её дальнейшей судьбе – от возобновления производства Chevrolet до возможного выкупа завода белорусским «Юнисоном» и брендом Ravon. Hyundai также называли в числе потенциальных покупателей.

О готовящейся сделке Hyundai стало известно летом этого года, когда южнокорейский автопроизводитель подал ходатайство в ФАС. Сумма, которую предстоит заплатить компании, не раскрывается.

В случае, если завод перейдёт к Hyundai, компания сможет производить в стране около 330 тысяч машин: производственные мощности предприятия GM рассчитаны на выпуск 98 тысяч автомобилей, еще более 230 тысяч Hyundai собирает на собственном предприятии в Санкт-Петербурге.