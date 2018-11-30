Продажу «красивых» номеров в России узаконят к 2020 году

Продажа номеров стала возможна благодаря закону «О государственной регистрации транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», принятому в августе 2018 года. Документ вступит в силу 4 августа 2019 года, после чего станет возможно принятие постановления о продаже красивых номеров на аукционах.

В Минэкономразвития говорят, что в проекте документа еще есть несколько важных вопросов, которые пока не решены. Так, необходимо определить, кто будет контролировать проведение аукционов: федеральные органы исполнительной власти, региональные или другие организации, которые профессионально занимаются проведением торгов. Также пока не решено, кто будет устанавливать критерии для аукционов и как будет происходить отбор номеров, поступающих на продажу.

В министерстве предложено три схемы. Первый вариант — все номера выставляются на продажу, а те, на которые не нашлось покупателей, идут в свободную выдачу в ГИБДД. Второй — в продажу идут только «красивые» знаки, заранее отобранные по определенному алгоритму. Наконец, последний вариант — покупатель сможет сам заказать себе номер с заданным набором букв и цифр.

Возможность приобрести номерной знак с желаемой комбинацией букв и цифр существует во многих странах. Например, в Великобритании правительственное агентство DVLA еще с конца 80-х годов проводит аукционы, действует и множество компаний-перепродавцов. В США за дополнительную плату можно получить номер с практически любой надписью (при условии, что она помещается в отведенное число знаков и не является оскорбительной), а в отдельных штатах — даже изменить дизайн таблички (например, нанести логотип университета, флаг Конфедерации). В Германии возможности выбора существенно ограничены: первые буквы жестко привязаны к региону регистрации, а выбрать можно лишь две буквы после дефиса и число.