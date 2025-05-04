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Опубликовано 04 мая 2025, 13:13
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МВД: в России стали подделывать штрафы за нарушения ПДД

«Фейковые» квитанции уже начали рассылать автовладельцам
МВД: в России стали подделывать штрафы за нарушения ПДД. Агентство ТАСС ознакомилось с материалами Министерства внутренних дел. Спецслужба заявила, что мошенники стали имитировать «письма счастья», якобы зафиксированные камерами фото- и видеофиксации. Подделки рассылаются от имени ГИБДД, содержат данные якобы зафиксированные спецсредствами в автоматическом режиме. Уведомления о «фейковых» штрафах приходят на электронную почту с банковскими реквизитами.
МВД: в России стали подделывать штрафы за нарушения ПДД
© Motor.ru
Сергей Ильин
Сергей Ильин

МВД отмечает, что получатель штрафа заменён: вместо «Управления Федерального казначейства» указан счёт электронной системы (СБП). По данным ведомства, злоумышленники присылают даже фотографии автомобиля, который якобы нарушил ПДД. При получении поддельных бланков-квитанций власти советуют обращаться в правоохранительные органы.

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Мошеннические уведомления о штрафах давно приходят через приложения на телефоне, но без фотоподтверждения. Сейчас в материалах МВД описана более продвинутая схема, которая была бы невозможна без утечки персональных данных. Распознать «фейковые» штрафы можно, проверив УИН на сайте ГИБДД или Госуслугах. Другой способ — сверка банковских реквизитов получателей штрафа.

С 1 января 2025 года в России выросли штрафы за нарушения ПДД. В среднем размер взыскания увеличился на 50%. Скидка за оплату в течение первых 20 дней резко уменьшилась — с 50% до 25%, а дисконт действует не на все виды нарушений.

Источник:ТАСС
Автор:Сергей Ильин
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#Штрафы