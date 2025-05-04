МВД: в России стали подделывать штрафы за нарушения ПДД«Фейковые» квитанции уже начали рассылать автовладельцам
МВД отмечает, что получатель штрафа заменён: вместо «Управления Федерального казначейства» указан счёт электронной системы (СБП). По данным ведомства, злоумышленники присылают даже фотографии автомобиля, который якобы нарушил ПДД. При получении поддельных бланков-квитанций власти советуют обращаться в правоохранительные органы.
Мошеннические уведомления о штрафах давно приходят через приложения на телефоне, но без фотоподтверждения. Сейчас в материалах МВД описана более продвинутая схема, которая была бы невозможна без утечки персональных данных. Распознать «фейковые» штрафы можно, проверив УИН на сайте ГИБДД или Госуслугах. Другой способ — сверка банковских реквизитов получателей штрафа.
С 1 января 2025 года в России выросли штрафы за нарушения ПДД. В среднем размер взыскания увеличился на 50%. Скидка за оплату в течение первых 20 дней резко уменьшилась — с 50% до 25%, а дисконт действует не на все виды нарушений.