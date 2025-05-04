МВД: в России стали подделывать штрафы за нарушения ПДД

Мошеннические уведомления о штрафах давно приходят через приложения на телефоне, но без фотоподтверждения. Сейчас в материалах МВД описана более продвинутая схема, которая была бы невозможна без утечки персональных данных. Распознать «фейковые» штрафы можно, проверив УИН на сайте ГИБДД или Госуслугах. Другой способ — сверка банковских реквизитов получателей штрафа.