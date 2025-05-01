Фотофакт: у российской полиции появились номера нового формата

Массовой выдачи синих номеров с флагом России пока можно не ждать: таблички печатают впрок, и в оборот пускают ранее сделанные таблички формата 2002 года. Обычные белые номера в МРЭО с начала 2000-х годов выдают только с триколором, но дубликаты без флага можно заказать у сторонних фирм. О планах штрафовать водителей с номерами без российского флага в ГИБДД не сообщали, хотя, если машина встала на учёт после 1 января 2025 года, то нарушение может попадать под действие статьи 12.2 КоАП РФ.