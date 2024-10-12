У россиян стали массово изымать автомобили, ввезенные из Казахстана

Организаторы схемы из Казахстана предлагали оформить кредит на автомобиль за вознаграждение в два миллиона тенге (около 400 тысяч рублей). Заемщикам обещали возможность дальнейшего выкупа автомобиля по низкой цене, а платежи по кредитам договаривались вносить самостоятельно. Сделка никак не оформлялась. Доверчивым гражданам говорили, что автомобили будут работать в такси и прокате, но на самом деле транспортные средства вывозились в Россию.