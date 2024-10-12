У россиян стали массово изымать автомобили, ввезенные из Казахстана

У россиян стали массово изымать автомобили, ввезенные из КазахстанаНовая схема мошенничества ударила по добросовестным покупателям
Организаторы схемы из Казахстана предлагали оформить кредит на автомобиль за вознаграждение в два миллиона тенге (около 400 тысяч рублей). Заемщикам обещали возможность дальнейшего выкупа автомобиля по низкой цене, а платежи по кредитам договаривались вносить самостоятельно. Сделка никак не оформлялась. Доверчивым гражданам говорили, что автомобили будут работать в такси и прокате, но на самом деле транспортные средства вывозились в Россию.
Мошенники подделывали договоры купли-продажи от имени казахстанских собственников. Платежи по кредитам перестали поступать в феврале 2024 года, банки стали требовать деньги напрямую с заемщиков, а те обратились в полицию. Казахстанские силовики объявили автомобили в международный розыск, но распутать клубок оказалось непросто, поскольку разыскиваемые машины были проданы через российские автосалоны. Многие покупатели ещё не подозревают, что их автомобиль в розыске.
Чаще всего «кредитные» автомобили из Казахстана продавали через автосалоны Санкт-Петербурга. Клиентам говорили, что машины новые и не стояли на учёте в Казахстане. В криминальной схеме делали ставку на популярные модели японских и корейских марок. Узнать, что автомобиль разыскивается в рамках уголовного дела можно при переоформлении документов в ГИБДД: российская полиция либо изымает машину, либо оставляет под расписку без права продажи.