Видео: русские умельцы сделали диски в стиле AMG из штамповки

Авторы ролика предупреждают зрителей, что диск, сваренный «на глазок» и не прошедший никаких испытаний, не рекомендуется устанавливать на машину для езды по дорогам общего пользования.

Несмотря на внешнее сходство со знаменитым изделием из Аффальтербаха, несбалансированный «AMG-диск» бьёт на ходу и может внезапно разрушиться при долгих нагрузках. На ведущей оси седана Mercedes-Benz в «двести первом» кузове самодельная штамповка выдержала короткую поездку с небольшим дрифтом, но предугадать, когда именно придут в негодность сварные швы, никто не берётся.

С эстетической точки зрения поделка смотрится гораздо эффектнее обычной штамповки: блогеры предусмотрели фирменную табличку с логотипом AMG, сквозь прорези видны тормозной диск и суппорт, так что с расстояния нескольких шагов колесо, сваренное вручную с рисунком в виде пятиконечной звезды, не отличить от дорогостоящего оригинального литого диска.