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19:19

Видео: русские умельцы сделали диски в стиле AMG из штамповки

Из штампованного диска смастерили реплику фирменного немецкого «литья»

© Скрин видео Гараж 54
Блогеры канала Гараж 54 сделали из штамповки копию знаменитых литых дисков AMG. Сервисменам понадобился сварочный аппарат, болгарка и толстостенный металлический профиль. Самодельный диск зачистили, покрасили, установили на старенький Mercedes-Benz и протестировали под нагрузкой.

Авторы ролика предупреждают зрителей, что диск, сваренный «на глазок» и не прошедший никаких испытаний, не рекомендуется устанавливать на машину для езды по дорогам общего пользования.

Несмотря на внешнее сходство со знаменитым изделием из Аффальтербаха, несбалансированный «AMG-диск» бьёт на ходу и может внезапно разрушиться при долгих нагрузках. На ведущей оси седана Mercedes-Benz в «двести первом» кузове самодельная штамповка выдержала короткую поездку с небольшим дрифтом, но предугадать, когда именно придут в негодность сварные швы, никто не берётся.

С эстетической точки зрения поделка смотрится гораздо эффектнее обычной штамповки: блогеры предусмотрели фирменную табличку с логотипом AMG, сквозь прорези видны тормозной диск и суппорт, так что с расстояния нескольких шагов колесо, сваренное вручную с рисунком в виде пятиконечной звезды, не отличить от дорогостоящего оригинального литого диска.

Три месяца назад американская фирма Forgeline разработала линейку очень лёгких и прочных колёсных дисков, сделанных из углеродного волокна и алюминия. Изделия уже поступили в продажу: как и в случае с обычными колёсами, клиенты могут выбрать дизайн и цвет. Стартовая цена комплекта из четырёх дисков — 15 400 долларов (около 982 тысяч рублей по текущему курсу).

Источник: Гараж 54