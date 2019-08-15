Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
17:23

Что посмотреть болельщику на Гран-при России кроме Формулы 1

Авиашоу, «Ленинград» и Фестиваль драйва

В конце сентября Россия снова примет Гран-при Формулы 1 — квалификационные и боевые заезды по традиции пройдут на сочинской трассе. Но этап мирового первенства будет лишь частью гоночной уикенда: на это же самое время запланированы различные мероприятия, в том числе Фестиваль драйва и моторов и показательные выступления пилотажной группы «Русские витязи».

Сам Гран-при России Формулы 1 длится несколько часов: две тренировки по полтора часа в пятницу, часовая тренировка и часовая квалификация в субботу, и, наконец, воскресная гонка, которая займёт максимум четыре часа. Остальное время болельщики вправе потратить как заблагорассудится. Впрочем, скучать им не придётся, ведь в выходные можно будет посетить заезды младших гоночных серий, концерты, хоккейный матч, а в четверг — даже прогуляться по пит-лейну.

Во время уикенда Гран-при проходят гонки Формулы 2 и Формулы 3. Здесь кипит нешуточная борьба, так как пилоты, по сути, сражаются за выход в высшую лигу и переход в Формулу 1. Разряжать атмосферу будут музыкальные хедлайнеры: Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград» и главный «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Всем гостям «Сочи Автодром» рекомендовано почаще смотреть в небо — в течение всего уикенда над трассой можно увидеть фигуры высшего пилотажа в исполнении «Русских витязей».

Гран-при России — это настоящий праздник скорости. Помимо соревнований «формул», там ещё будут проводиться дрифт-баттлы в рамках Sochi Drift Grand Prix, джимхана, трюки на мотоциклах, вездеходах, квадроциклах и «смартах» с прыжками и переворотами в воздухе. Для самых молодых поклонников автоспорта предусмотрена отдельная зона с радиоуправляемыми гоночными пикапами, внедорожниками и болидами Формулы 1.

Гран-при России Формулы 1 начали проводить на трассе «Сочи Автодром» с 2014 года, спустя ровно 100 лет после последнего этапа первенства, организованного ещё в дореволюционное время. При этом лучшими всегда становились пилоты Mercedes: три раза побеждал Льюис Хэмилтон и по одному Валттери Боттас и Нико Росберг. В 1913 и 1914 годах опять же самыми быстрыми оказывались автомобили Benz.

В нынешней конфигурации длина круга «Сочи Автодром» составляет 5,848 километра, количество поворотов — 19. Рекорд прохождения трассы — одна минута 31,387 секунды — принадлежит Валттери Боттасу.