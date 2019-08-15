Что посмотреть болельщику на Гран-при России кроме Формулы 1

Сам Гран-при России Формулы 1 длится несколько часов: две тренировки по полтора часа в пятницу, часовая тренировка и часовая квалификация в субботу, и, наконец, воскресная гонка, которая займёт максимум четыре часа. Остальное время болельщики вправе потратить как заблагорассудится. Впрочем, скучать им не придётся, ведь в выходные можно будет посетить заезды младших гоночных серий, концерты, хоккейный матч, а в четверг — даже прогуляться по пит-лейну.
Во время уикенда Гран-при проходят гонки Формулы 2 и Формулы 3. Здесь кипит нешуточная борьба, так как пилоты, по сути, сражаются за выход в высшую лигу и переход в Формулу 1. Разряжать атмосферу будут музыкальные хедлайнеры: Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград» и главный «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Всем гостям «Сочи Автодром» рекомендовано почаще смотреть в небо — в течение всего уикенда над трассой можно увидеть фигуры высшего пилотажа в исполнении «Русских витязей».
Гран-при России — это настоящий праздник скорости. Помимо соревнований «формул», там ещё будут проводиться дрифт-баттлы в рамках Sochi Drift Grand Prix, джимхана, трюки на мотоциклах, вездеходах, квадроциклах и «смартах» с прыжками и переворотами в воздухе. Для самых молодых поклонников автоспорта предусмотрена отдельная зона с радиоуправляемыми гоночными пикапами, внедорожниками и болидами Формулы 1.
Гран-при России Формулы 1 начали проводить на трассе «Сочи Автодром» с 2014 года, спустя ровно 100 лет после последнего этапа первенства, организованного ещё в дореволюционное время. При этом лучшими всегда становились пилоты Mercedes: три раза побеждал Льюис Хэмилтон и по одному Валттери Боттас и Нико Росберг. В 1913 и 1914 годах опять же самыми быстрыми оказывались автомобили Benz.
В нынешней конфигурации длина круга «Сочи Автодром» составляет 5,848 километра, количество поворотов — 19. Рекорд прохождения трассы — одна минута 31,387 секунды — принадлежит Валттери Боттасу.