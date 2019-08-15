Что посмотреть болельщику на Гран-при России кроме Формулы 1

Сам Гран-при России Формулы 1 длится несколько часов: две тренировки по полтора часа в пятницу, часовая тренировка и часовая квалификация в субботу, и, наконец, воскресная гонка, которая займёт максимум четыре часа. Остальное время болельщики вправе потратить как заблагорассудится. Впрочем, скучать им не придётся, ведь в выходные можно будет посетить заезды младших гоночных серий, концерты, хоккейный матч, а в четверг — даже прогуляться по пит-лейну.