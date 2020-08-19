Футуристический российский трамвай простаивает в промзоне Екатеринбурга

Проект R1 (Russia One) показали в ходе выставки «Иннопром-2014»: он был выкрашен в чёрный цвет, имел кабину с обратным углом наклона и оснащался Wi-Fi, GPS, антибактериальными поручнями и подогревом ступеней, а также ГЛОНАСС-навигацией и аудиосистемой, которая позволяла бы подбирать музыку под в зависимости от погоды и времени суток. Тогда же сообщалось, что к ЧМ-2018 «Уралвагонзавод» выпустит 50 таких трамваев. Их планировалось продать московским властям, а также запустить в городах-организаторах чемпионата мира и в других регионах.
Ura.ru
Russian One представлял собой трёхсекционный низкопольный трамвай с кабиной необычной формы. Разработчики отмечали, что у такой конструкции есть ряд преимуществ: например, кабина меньше бликует на солнце, не нагревается, а у водителя больший обзор. Дизайн трамвая сравнивали с «чёрным уральским самоцветом в металлической оправе, зеркальная поверхность которого в буквальном смысле отражает в себе город, становясь его неотъемлемой и гармоничной частью».
Однако в 2017 году проект свернули по причине «разрыва между дизайнерами и производителями». Тогда же представители «Уралвагонзавода» заявили, что для Russia One нет подходящей ходовой части и из-за необычного внешнего вида трамвай мало пригоден для ремонта.
Несмотря на это, на предприятии Ura.ru сообщили, что простаивающий на задворках предприятия трамвай – это всего лишь концепт, и его инновационные идеи «воплотились в последующих моделях».