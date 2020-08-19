Футуристический российский трамвай простаивает в промзоне Екатеринбурга

Russian One представлял собой трёхсекционный низкопольный трамвай с кабиной необычной формы. Разработчики отмечали, что у такой конструкции есть ряд преимуществ: например, кабина меньше бликует на солнце, не нагревается, а у водителя больший обзор. Дизайн трамвая сравнивали с «чёрным уральским самоцветом в металлической оправе, зеркальная поверхность которого в буквальном смысле отражает в себе город, становясь его неотъемлемой и гармоничной частью».

Однако в 2017 году проект свернули по причине «разрыва между дизайнерами и производителями». Тогда же представители «Уралвагонзавода» заявили, что для Russia One нет подходящей ходовой части и из-за необычного внешнего вида трамвай мало пригоден для ремонта.