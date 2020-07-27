Россия оказалась внизу рейтинга стран по доступности бензина

Возглавляет рейтинг Люксембург: на среднюю зарплату жители государства могут приобрести около 3,2 тысячи литров бензина. Цены на АИ-95 в этой стране относительно низкие, а зарплаты – одни из самых высоких в Европе. На втором месте — Норвегия (2,6 тысячи литров бензина); следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания – жители эти стран могут купить более 2,3 тысячи литров топлива.

Россия закрепилась на 20 строчке рейтинга, между Чехией и Грецией. Россияне могут позволить себе 924 литра 95-го бензина на среднемесячную зарплату. При этом топливо в России – одно из самых дешёвых среди европейских стран. Но и зарплаты низкие. Россия опережает по доступности бензина ряд государств Восточной Европы, а также Украину и Беларусь.