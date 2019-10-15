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16:10

Названы российские города с худшими и лучшими дорогами

Жители разных уголков страны оценили качество асфальта и доступность парковок

© avtodor-tr.ru
Меньше всего на дороги и парковки жалуются жители Грозного, а больше всего – те, кто живет в Каменске-Шахтинском в Ростовской области. Об этом свидетельствую результаты ежегодного исследования Domofond.ru, в котором приняли участие более 90 тысяч человек.

Респондентам предлагалось оценить утверждение: «меня устраивает качество дорог и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от одного до 10. На основе ответов эксперты установили среднюю оценку качества асфальта и доступности парковок в стране: в 2019 году она составляла 4,5 балла из 10, что соответствует прошлогоднему результату. Из 200 городов, учтенных в рейтинге, только жители 35 оценили дороги на пять баллов, а разрыв между лучшим городом и худшим достигает 2,1 балла.

Судя по отзывам местных жителей, лучший город для водителей – это Грозный. Дороги и парковки там оценили на 7,5 балла, что на 0,6 балла выше, чем в 2018 году. Тюмень поднялась на одну строчку и закрепилась на втором месте с результатом семь баллов против 6,7 балла годом ранее. Чуть-чуть отстает Губкин, расположенный в Белгородской области. Он замыкает первую тройку.

Москва оказалась единственным городом-миллионником, попавшим в топ-10. Дороги и парковки в столице оценили на 5,7 балла, чуть лучше, чем в 2018 году (+0,3).

Городом с худшими дорогами и парковками стал Каменск-Шахтинский, набравший всего 1,8 балла. Он занимает последнее, 200-е место в рейтинге. Чуть менее плачевная ситуация в Шахтах – 2,3 балла.

Источник: Domofond.ru, Российская газета