Названы российские города с худшими и лучшими дорогами

Респондентам предлагалось оценить утверждение: «меня устраивает качество дорог и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от одного до 10. На основе ответов эксперты установили среднюю оценку качества асфальта и доступности парковок в стране: в 2019 году она составляла 4,5 балла из 10, что соответствует прошлогоднему результату. Из 200 городов, учтенных в рейтинге, только жители 35 оценили дороги на пять баллов, а разрыв между лучшим городом и худшим достигает 2,1 балла.

Судя по отзывам местных жителей, лучший город для водителей – это Грозный. Дороги и парковки там оценили на 7,5 балла, что на 0,6 балла выше, чем в 2018 году. Тюмень поднялась на одну строчку и закрепилась на втором месте с результатом семь баллов против 6,7 балла годом ранее. Чуть-чуть отстает Губкин, расположенный в Белгородской области. Он замыкает первую тройку.