В Госдуме хотят сделать машины такси отечественными

Депутаты предлагают ввести требования к уровню локализации, который хотят оценивать в баллах. Их количество будет зависеть от того, насколько локализовано производство — какова доля отечественных узлов, агрегатов и комплектующих. Каким будет минимальный балл допуска, пока неясно.

Такой закон станет «своего рода защитой для всей отрасли таксомоторных перевозок», сказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, который уже предлагал «выгнать» иномарки из сферы такси. По его словам, там должны применяться такие же механизмы поддержки отечественного автопрома, как и в других отраслях общественного транспорта. При этом не все такси должны стать «Ладами».