Видео: «Запорожец» и Toyota Supra очень быстро едут боком. Через лес!

Хотя у коллектива «Русской Джимханы» не было съемочной команды профессионального каскадера и автогонщика Кена Блока, оператору удалось передать крупные планы сумасшедшей езды по лесу, «пончиков» на асфальтированной площадке и даже заплыва по реке.