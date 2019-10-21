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19:03

Видео: «Запорожец» и Toyota Supra очень быстро едут боком. Через лес!

Российские блогеры сняли пародию на американского шоумена Кена Блока

© YouTube-канал «Русская джимхана»
На You-Tube канале «Русская джимхана» разместили зрелищный ролик дрифта с национальным колоритом. Главными героями видео стали лифтованный ЗАЗ-968А с каркасом безопасности и ржавая Toyota Supra в кузове A70.

Хотя у коллектива «Русской Джимханы» не было съемочной команды профессионального каскадера и автогонщика Кена Блока, оператору удалось передать крупные планы сумасшедшей езды по лесу, «пончиков» на асфальтированной площадке и даже заплыва по реке.

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Авторы канала не планируют останавливаться на достигнутом и уже работают над новым сюжетом.

Многосерийная Gymkhana американского ориентира — Кена Блока — на сегодняший момент состоит из десяти эпизодов.

Источник: Русская Джимхана