Российская компания представила трехколесный электромобиль

Инжиниринговая компания «Электротранспортные технологии» представила прототип трехколесного электромобиля с запасом хода 100 километров. Планируется, что машина будет востребована у служб, обслуживающих парки и зоны отдыха, а также операторов каршеринга. Об этом сообщается на «Официальном сайте Мэра Москвы».

Для сборки электрокара используются только отечественные комплектующие. Машина вмещает до двух человек и может разгоняться до 100 километров в час. Зарядка от бытовой электросети занимает 1,5-2 часа. Первые 12 экземпляров, в том числе грузовую версию, компания намерена запустить в эксплуатацию уже в следующем месяце.

Для управления трехколесником потребуется водительское удостоверения категории В и В1. Эксплуатировать электрокар можно будет круглогодично и в любую погоду.

В ноябре прошлого года Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского представил макет автомобиля с интегрированным нейроинтерфейсом. Электрокар разработан для людей с ограниченными возможностями, и с помощью бортовым систем может считывать сигналы с нейронов коры головного мозга.

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