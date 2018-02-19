Компания Skoda начала выпускать в России кроссовер Kodiaq

Компания Skoda запустила сборку вседорожника Kodiaq на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Инвестиции в производство, подготовка к которому заняла полтора года, составили 87,5 миллиона евро.

Сотрудники завода прошли обучение на предприятиях в Квасинах и Млада-Болеславе, а также в тренинговом центре при заводе в Нижнем Новгороде. Вседорожник будет выпускаться по полному циклу со сваркой, двойной грунтовкой, покраской и антикоррозийной обработкой кузовов.

Здесь будет проходить и окончательная сборка, включающая установку силовой установки, вклейку стекол, монтаж сидений и других элементов интерьера.

Skoda Kodiaq российской сборки станет доступен с двигателями объемом от 1,4 до 2,0 литра, выдающими от 125 до 180 лошадиных сил (ранее предлагались только два мотора мощностью 150 и 180 сил). Кроме того, модель с агрегатом 1.4 TSI впервые можно будет заказать как с передним, так и с полным приводом. До этого Kodiaq был только полноприводным.

Цены на автомобили российской сборки пока не уточняются. Сейчас модель стоит от 2 017 000 рублей.

По полному циклу концерн Volkswagen вместе с «Группой ГАЗ» уже выпускает в России модели Jetta, Octavia и Yeti.

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