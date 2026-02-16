Русскую Marussia клонировали в ОАЭ без спроса у Фоменко

Автомобиль Flkon получил многорычажную подвеску собственной разработки и классический двигатель внутреннего сгорания. В качестве трансмиссии заявлена шестиступенчатая механическая коробка передач. Производство запустят после привлечения инвестиций в размере 24 млн долларов. За помощь с поиском инвестора компания готова заплатить 500 тыс. долларов.

Компания Marussia Motors основана телеведущим и шоуменом Николаем Фоменко и бизнесменом Ефимом Островским. Позже партнером проекта стал Антон Колесников. Название бренда происходит от имени старшей дочери Фоменко — Маруси.