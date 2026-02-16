Новости
Опубликовано 16 февраля 2026, 16:25
1 мин.

Русскую Marussia клонировали в ОАЭ без спроса у Фоменко

Арабы украли дизайн первого русского спорткара "Маруся". В ОАЭ представили новый проект спортивного автомобиля Flkon (от англ. falcon — сокол). Официально опубликованные компьютерные изображения будущей модели повторяют дизайн суперкара B2 от Marussia Motors. Эффектный дебют отечественного автомобиля состоялся в 2009 году на Международном Франкфуртском автосалоне.
Спорткары Flcon и Marussia B2
Спорткары Flcon и Marussia B2
© Коллаж журнала Motor, Wikipedia
Алексей Морозов

Автомобиль Flkon получил многорычажную подвеску собственной разработки и классический двигатель внутреннего сгорания. В качестве трансмиссии заявлена шестиступенчатая механическая коробка передач. Производство запустят после привлечения инвестиций в размере 24 млн долларов. За помощь с поиском инвестора компания готова заплатить 500 тыс. долларов.

Компания Marussia Motors основана телеведущим и шоуменом Николаем Фоменко и бизнесменом Ефимом Островским. Позже партнером проекта стал Антон Колесников. Название бренда происходит от имени старшей дочери Фоменко — Маруси.

© Скриншот видео Youtube

Были разработаны основные модели: Marussia B1 (заднеприводное купе) и Marussia B2 (более агрессивное и футуристичное купе, по сути — глубокий рестайлинг B1). Позже появился прототип семиместного полноприводного внедорожника Marussia F2. В 2014 году компания Marussia фактически прекратила существование, обанкротившись.

