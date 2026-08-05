«Руссо-Балт» из нержавейки: возрожденная марка выпустит премиум-седан мощностью 550 л.с.

Новинка получит полноприводную трансмиссию в базе, а ее силовая установка, по предварительным данным, будет развивать 550 лошадиных сил. Главной особенностью экстерьера станет кузов, изготовленный из нержавеющей стали, что должно обеспечить не только долговечность, но и узнаваемый стиль.

В компании уточнили, что рыночный дебют модели намечен на горизонт 2027−2028 годов. Более точные сроки станут известны позже — они будут зависеть от скорости завершения конструкторских работ, прохождения краш-тестов и получения всех необходимых сертификатов. Интригу сохраняет и название будущего флагмана: пока производитель держит его в секрете.

На данный момент в портфеле «Руссо-Балта» значатся сразу три перспективных проекта. Ближе всего к конвейеру находится электрический фургон Ф200: его цена стартует от 6,5 миллиона рублей, а первые поставки ожидаются уже в январе 2027 года. Параллельно ведется разработка кроссовера С55 с аналогичной моторной отдачей и стальным кузовом, однако его премьера была передвинута на более поздний срок. Кроме того, в планах — создание 12-местного микроавтобуса на базе фургона, который может появиться во второй половине 2027 года.

Напомним, что оригинальные автомобили «Руссо-Балт» выпускались в царской России с 1909 по 1918 год и являлись одними из самых престижных машин своего времени. Всего тогда было собрано несколько сотен экземпляров.