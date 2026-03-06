«Руссо-Балт» не планирует выпускать машины с бензиновыми и дизельными моторами

«Пока не планируем. Видим перспективу именно в электромобилях и последовательных гибридах», — сообщили журналу Motor в пресс-службе «Руссо-Балта» в ответ на запрос о возможности выпуска машин с классическими двигателями внутреннего сгорания (ДВС).

В компании обратили внимание на существенно более высокий коэффициент полезного действия (КПД) электромоторов — до 95%, тогда как у современных ДВС этот показатель не превышает 30−35%.

Кроме того, эксплуатация классических моторов сопряжена с частыми и дорогостоящими ремонтами: капремонт может требоваться каждые 200−300 тыс. километров и обходиться в 200−300 тыс. рублей.

Владельцы машин с ДВС также сталкиваются с необходимостью регулярной замены масла, фильтров, свечей, форсунок и других компонентов, включая топливную аппаратуру, пояснили в компании.

Возрожденная автокомпания «Руссо-Балт» в начале 2026 года представила свою дебютную модель — электрический фургон F200. Новинка будет выпускаться только под заказ, ее стартовая цена составляет 6,5 млн рублей. Первые поставки клиентам намечены на январь 2027 года.

Напомним, оригинальные автомобили «Руссо-Балт» производились с 1909 по 1918 год, и за это время было выпущено несколько сотен экземпляров.

Ранее стало известно, когда появится микроавтобус возрожденного бренда «Руссо-Балт».