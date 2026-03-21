«Руссо-Балт» рассказал про трансмиссию нового кроссовера

«На кроссовере будет только полный привод. Без вариантов», — уточнил представитель пресс-службы «Руссо-Балта» в ответ на вопрос корреспондента Motor о типах привода для будущей модели.

Свой первый полноразмерный кроссовер «Руссо-Балт» планирует представить летом 2026 года.

Вторая модель в линейке пермского стартапа получит двигатели мощностью свыше 200 л.с. В январе этого года компания официально представила дебютную модель — электрофургон F200. Коммерческий автомобиль возрожденной отечественной марки выполнен в стилистике, напоминающей пикап Tesla Cybertruck.

По данным компании, фургон оснащается электродвигателем мощностью 204 л.с. и литий-железо-фосфатным аккумулятором ёмкостью 105 кВт·ч. Этого запаса, по заявлению разработчиков, достаточно для преодоления 400 км без подзарядки. Кузов фургона выполнен из нержавеющей стали, грузоподъемность составляет одну тонну.

Стоимость электрического фургона начинается от 6,5 млн рублей. Первые поставки клиентам запланированы на январь 2027 года.

Оригинальные автомобили под маркой «Руссо-Балт» выпускались в дореволюционной России с 1909 по 1918 год. За это время было собрано несколько сотен экземпляров.

Ранее «Руссо-Балт» рассказал, какие ещё типы кузова в планах.