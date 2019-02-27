Новый Kia Soul доберется до России летом

Новый «Соул» дебютировал осенью прошлого года. Автомобиль переехал на новую платформу и стал чуточку просторнее. Габаритная длина кроссовера увеличилась на 56 миллиметров, а размер колесной базы – на 30 миллиметров. При этом ширина и высота машины остались прежними.
В России Kia Soul будет доступен только с бензиновыми моторами и передним приводом. Базовый – это 120-сильный атмосферник объемом 1,6 литра. Далее в гамме идет двухлитровый агрегат мощностью 147 сил.
Топовый вариант GT Line станет комплектоваться 200-сильным турбодвигателем 1.6 и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Для остальных моторов можно будет заказать традиционный «автомат».
Выпускать новый «Соул» будут на калининградском «Автоторе».
Цены на автомобиль компания сообщит позже.