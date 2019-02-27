Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:01

Новый Kia Soul доберется до России летом

Кроссовер будет доступен с тремя моторами

Компания Kia опубликовала подробности о кроссовере Soul третьего поколения для российского рынка. У дилеров модель появится летом текущего года, а в гамму ее двигателей войдут три силовые установки.
Загрузка...

Новый «Соул» дебютировал осенью прошлого года. Автомобиль переехал на новую платформу и стал чуточку просторнее. Габаритная длина кроссовера увеличилась на 56 миллиметров, а размер колесной базы – на 30 миллиметров. При этом ширина и высота машины остались прежними.

В России Kia Soul будет доступен только с бензиновыми моторами и передним приводом. Базовый – это 120-сильный атмосферник объемом 1,6 литра. Далее в гамме идет двухлитровый агрегат мощностью 147 сил.

Топовый вариант GT Line станет комплектоваться 200-сильным турбодвигателем 1.6 и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Для остальных моторов можно будет заказать традиционный «автомат».

Выпускать новый «Соул» будут на калининградском «Автоторе».

Цены на автомобиль компания сообщит позже.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...