Новый Kia Soul доберется до России летом

Новый «Соул» дебютировал осенью прошлого года. Автомобиль переехал на новую платформу и стал чуточку просторнее. Габаритная длина кроссовера увеличилась на 56 миллиметров, а размер колесной базы – на 30 миллиметров. При этом ширина и высота машины остались прежними.