Полностью ржавый Porsche 356 оценили дороже нового «Кайена»

Известно, что последний владелец приобрел это экземпляр Porsche 356 Coupe в начале 70-х годов. Изначально автомобиль был окрашен в оттенок серого с голубоватым отливом под названием Fish Silver Grey. Но сейчас он полностью покрыт ржавчиной, лишился всех логотипов и задних фонарей.
Все видимые панели салона также покрыты ржавчиной. Требуют ремонта и сиденья, обивка которых стерлась и порвалась. Кроме того, чтобы восстановить спорткупе потребуется перебрать двигатель и заменить элементы подвески.
Отреставрированные экземпляры Porsche 356 дилеры классических автомобилей продают по цене от 200-250 тысяч долларов (13-16,4 миллиона рублей). При этом стоимость модели других годов выпуска может доходить и до 725 тысяч долларов (47,4 миллиона рублей).
В 2016 году на сайте Copart попытались продать сгоревший Porsche 911 Carrera, выпущенный в 1996 году. В пункте «ориентировочная розничная стоимость» продавец указал 95 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей по текущему курсу).