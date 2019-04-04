Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
13:56

Полностью ржавый Porsche 356 оценили дороже нового «Кайена»

Спорткупе 1952 года стоит 5,4 миллиона рублей

На онлайн-аукционе eBay появилось объявление о продаже Porsche 356 Coupe образца 1952 года. Автомобиль полностью проржавел, однако продавец за него хочет выручить 82 500 долларов (5,4 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения, базовый Porsche Cayenne стоит 65 700 долларов (4,3 миллиона рублей).

Известно, что последний владелец приобрел это экземпляр Porsche 356 Coupe в начале 70-х годов. Изначально автомобиль был окрашен в оттенок серого с голубоватым отливом под названием Fish Silver Grey. Но сейчас он полностью покрыт ржавчиной, лишился всех логотипов и задних фонарей.

>
Reload
1 / 4

Все видимые панели салона также покрыты ржавчиной. Требуют ремонта и сиденья, обивка которых стерлась и порвалась. Кроме того, чтобы восстановить спорткупе потребуется перебрать двигатель и заменить элементы подвески.

>
Reload
1 / 4

Отреставрированные экземпляры Porsche 356 дилеры классических автомобилей продают по цене от 200-250 тысяч долларов (13-16,4 миллиона рублей). При этом стоимость модели других годов выпуска может доходить и до 725 тысяч долларов (47,4 миллиона рублей).

Австралийский блогер показал, как в течение 18 месяцев он занимался реставрацией классического Porsche. Всю работу в видео он уместил в четыре минуты.

В 2016 году на сайте Copart попытались продать сгоревший Porsche 911 Carrera, выпущенный в 1996 году. В пункте «ориентировочная розничная стоимость» продавец указал 95 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Источник: eBay
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...