Полностью ржавый Porsche 356 оценили дороже нового «Кайена»

Известно, что последний владелец приобрел это экземпляр Porsche 356 Coupe в начале 70-х годов. Изначально автомобиль был окрашен в оттенок серого с голубоватым отливом под названием Fish Silver Grey. Но сейчас он полностью покрыт ржавчиной, лишился всех логотипов и задних фонарей.