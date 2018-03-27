В России появился обновленный Ford Explorer. Он стал на 150 000 рублей дешевле

Компания Ford начала продажи на российском рынке обновленного внедорожника Explorer. Цены на автомобиль начинаются от 2 699 000 рублей – на 150 тысяч рублей дешевле предшественника.

После рестайлинга у «Эксплорера» слегка изменился дизайн передней части кузова, появился новый ключ с возможностью дистанционного запуска двигателя и USB-порт около зеркала заднего вида. Разъем установили только на российских машинах – он предназначен для подключения видеорегистратора.

Обновленный внедорожник в России пока доступен только с 249-сильным двигателем 3.5. Агрегат EcoBoost такого же объема, выдающий 340 сил, пропал из линейки.

В базовое оснащение модели входит семиместный салон, отделка интерьера кожей, обогрев лобового стекла, камера заднего вида с омывателем, светодиодные передние фары, мультимедийная система с восьмидюймовым экраном.

За 2 942 000 рублей предлагается версиях Limited, в состав которой входит обогрев руля и второго ряда кресел, вентиляция передних кресел, передняя камера и аудиосистема Sony.

Топовый вариант стоит 3 142 000 рублей. Он дополнительно получит панорамную крышу, адаптивный криуз, кресла с массажем, автопарковщик и система автоматического переключения дальнего света на ближний.

Обновленный Ford Explorer дебютировал в США в середине прошлого года.

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