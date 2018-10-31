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15:01

Рестайлинговый Nissan X-Trail для России: новые подробности

Стала известна гамма моторов и число комплектаций

Компания Nissan распространила новые подробности об обновленном кроссовере X-Trail для России. Продажи модели начнутся в декабре этого года.

Гамма двигателей обновленного вседорожника осталась прежней. «ИксТрейл» по-прежнему будет доступен с бензиновыми атмосферниками объемом 2,0 и 2,5 литра, выдающими 144 и 171 силу, а также со 130-сильным дизелем 1.6. Трансмиссии – шестиступенчатая «механика» и вариатор.

Кроссовер будет предлагаться в 10 комплектациях. Их названия остались теми же, что и ранее, однако оснащение версий пока не раскрывается. Известно лишь, что модель оснастят мультимедийным комплексом «Яндекс.Авто» со встроенным навигационным и музыкальным стриминговым сервисом.

Гамма цветов расширена за счет оранжевого металлика.

В ходе подготовки модели к российским условиях эксплуатации был усилен генератор, заменены амортизаторы и улучшена шумоизоляция «ИксТрейлов». Также появились системы обнаружения препятствий при движении задним ходом, предупреждения фронтальных столкновений и автоматического открытия крышки багажника.

Цены обновленного кроссовера объявят ближе к старту продаж. Сейчас модель стоит от 1,3 миллиона рублей.

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