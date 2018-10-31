Рестайлинговый Nissan X-Trail для России: новые подробности

Кроссовер будет предлагаться в 10 комплектациях. Их названия остались теми же, что и ранее, однако оснащение версий пока не раскрывается. Известно лишь, что модель оснастят мультимедийным комплексом «Яндекс.Авто» со встроенным навигационным и музыкальным стриминговым сервисом.