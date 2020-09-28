Рваные кресла от Chevrolet Corvette продают за 7 миллионов рублей

История самого автомобиля тоже довольно интересная. Прототип, в моторном отсеке которого была установлена 3,9-литровая рядная «шестерка», целый год возили по выставкам.
Всего лишь через год машину списали в утиль, а после этого решили напоследок провести тест на огнеустойчивость. При этом выставленные на продажу кресла в тот момент были установлены в салоне спорткара.
Этим креслам уже 68 лет, их еще в 1952 году установили на один из пяти прототипов самого первого «Корвета». Правда, состояние у лота более чем плачевное — за столько лет сиденья рассохлись, обивка во многих местах протерлась и порвалась, а спинки отвалились от нижней части.
Несмотря на возраст и состояние кресел, их ориентировочная стоимость составляет 90 тысяч долларов, что в пересчете на рубли превышает семь миллионов рублей. При этом в августе текущего года на продажу выставляли 51-летний «Корвет» в идеальном состоянии всего за 40 тысяч долларов, так что шансов продать старые кресла в два раза дороже у продавца не так уж много.