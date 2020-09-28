Рваные кресла от Chevrolet Corvette продают за 7 миллионов рублей

Несмотря на возраст и состояние кресел, их ориентировочная стоимость составляет 90 тысяч долларов, что в пересчете на рубли превышает семь миллионов рублей. При этом в августе текущего года на продажу выставляли 51-летний «Корвет» в идеальном состоянии всего за 40 тысяч долларов, так что шансов продать старые кресла в два раза дороже у продавца не так уж много.