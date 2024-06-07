Exeed RX с автоматом: цены и старт продаж в России

У обновленного RX есть система выбора режимов движения с семью пресетами, включая четыре внедорожных: «снег», «грязь», «песок» и «бездорожье». Заявляется и подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов. Благодаря независимому управлению усилием демпфирования на всех четырех колесах автомобиль устойчивее при маневрировании: нивелируются крены в поворотах, минимизируется продольная раскачка при ускорении и торможении, а также уменьшаются вибрации кузова при проезде стыков и неровностей.

В список оснащения, помимо водительского кресла с массажем, вошли электрорегулировки рулевой колонки (по высоте и вылету), а также два десятка электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, систему помощи в пробках, систему удержания в полосе, помощника смены полосы движения и другие.