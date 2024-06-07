Exeed RX с автоматом: цены и старт продаж в России

Exeed RX с автоматом: цены и старт продаж в РоссииПремиальный китайский кроссовер получил восьмидиапазонную коробку передач Aisin и полный привод ZF
У новой версии Exeed RX пару автомату Aisin составляет 249-сильный бензиновый двигатель объемом 2,0 литра, который обеспечивает кроссоверу разгон с места до 100 километров в час за 8,6 секунды. В компании отмечают, что с появлением такой коробки передач автомобиль стал экономичнее — в смешанном цикле он потребляет 8,5 литра топлива на 100 километров. Приводится и коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,326, который в Exeed называют одним из лучших в классе.
У обновленного RX есть система выбора режимов движения с семью пресетами, включая четыре внедорожных: «снег», «грязь», «песок» и «бездорожье». Заявляется и подвеска CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов. Благодаря независимому управлению усилием демпфирования на всех четырех колесах автомобиль устойчивее при маневрировании: нивелируются крены в поворотах, минимизируется продольная раскачка при ускорении и торможении, а также уменьшаются вибрации кузова при проезде стыков и неровностей.
В список оснащения, помимо водительского кресла с массажем, вошли электрорегулировки рулевой колонки (по высоте и вылету), а также два десятка электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений, систему помощи в пробках, систему удержания в полосе, помощника смены полосы движения и другие.
Ранее появилась информация о гибридной модификации Exeed RX, которую также ждут в России. В движение такой кроссовер приводит установка C-DM на базе 156-сильного турбомотора объемом 1,5 литра. У себя на родине в Китае переднеприводный гибридный RX развивает 367 лошадиных сил, а полноприводный — аж 605 сил, но какой из них появится в России, пока неизвестно. Больше подробностей о новинке ждем ближе к запуску на российском рынке, который состоится этим летом.