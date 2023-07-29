Mazda показала уникальный роторный кабриолет RX-8

Модель так и не превратилась в серийный автомобиль

Японская компания Mazda показала уникальный кабриолет RX-8 с роторным мотором. Спорткар RX-8 — модель особая не только для марки Mazda, но и для мирового автопрома в целом, поскольку это последний на сегодняшний день массовый автомобиль с роторным двигателем. Производство модели шло с 2003 по 2012 годы, но всё это время роторный спорткар был доступен исключительно в кузове купе. Однако компания из Хиросимы, как выяснилось, вполне рассматривала возможность создания открытой версии Mazda RX-8 и даже построила прототип кабриолета.