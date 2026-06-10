Рёв моторов и драйв музыки: Санкт-Петербург принял фестиваль «Мото Драйв 2026»

В субботу, 6 июня, на шоссейно-кольцевой трассе проходили динамичные спринтерские заезды в рамках чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Зрители увидели две гонки, в каждой из которых участвовали представители нескольких классов мотоциклов.

В воскресенье, 7 июня, зрители наблюдали захватывающую двухчасовую командную гонку на выносливость. На трассе «Ралли Мото Центра» прошёл первый этап Первенства России и четвертый этап чемпионата страны по мотокроссу — это самая массовая и демократичная дисциплина, объединившая спортсменов всех возрастов.

Площадка Центра Контраварийной Подготовки стала ареной Межрегиональных соревнований и Кубка России по фигурному управлению мотоциклом — мотоджимхане. На сложной и закрученной трассе райдеры демонстрировали феноменальное чувство габаритов и баланса.

Впервые частью программы фестиваля «Мото Драйв» стали соревнования на моноколесах. В субботу на трассе «Игора Драйв Картинг» прошли заезды на время в формате тайм-атак, а также моноджимхана — слалом на трассе, размеченной конусами. В воскресенье состоялись гонка на моноколесах и параллельный слалом.