Рёв моторов и драйв музыки: Санкт-Петербург принял фестиваль «Мото Драйв 2026»
В субботу, 6 июня, на шоссейно-кольцевой трассе проходили динамичные спринтерские заезды в рамках чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Зрители увидели две гонки, в каждой из которых участвовали представители нескольких классов мотоциклов.
В воскресенье, 7 июня, зрители наблюдали захватывающую двухчасовую командную гонку на выносливость. На трассе «Ралли Мото Центра» прошёл первый этап Первенства России и четвертый этап чемпионата страны по мотокроссу — это самая массовая и демократичная дисциплина, объединившая спортсменов всех возрастов.
Площадка Центра Контраварийной Подготовки стала ареной Межрегиональных соревнований и Кубка России по фигурному управлению мотоциклом — мотоджимхане. На сложной и закрученной трассе райдеры демонстрировали феноменальное чувство габаритов и баланса.
Впервые частью программы фестиваля «Мото Драйв» стали соревнования на моноколесах. В субботу на трассе «Игора Драйв Картинг» прошли заезды на время в формате тайм-атак, а также моноджимхана — слалом на трассе, размеченной конусами. В воскресенье состоялись гонка на моноколесах и параллельный слалом.
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Гостей фестиваля на протяжении двух дней ждал заряд адреналина: выступление стант-райдеров, экстремальное шоу Freeride Engine с синхронными прыжками на квадроциклах и трюками через огненные кольца, а также трюки от легендарной команды FMX13 под руководством Алексея Колесникова, включая уникальное обратное сальто на багги.
На выставке от проекта «Автокультура» гости увидели редкую технику разных эпох и стран, которая наглядно демонстрировала развитие конструкторской и дизайнерской мысли.
Впервые зрители могли стать участниками событий — в «Мотоквесте», путешествуя из центра Санкт-Петербурга на «Мото Драйв», и в заездах на регулярность движения по шоссейно-кольцевой трассе автодрома, где задача поддерживать заданную скорость стала настоящим испытанием.
Атмосферу праздника поддерживали выступления кавер-групп, живой оркестр и мощные DJ-сеты. Вечер субботы завершился душевным концертом инди-рок-группы «Сироткин», чьи искренние тексты создали уютную атмосферу, а яркую огненную точку в насыщенной воскресной программе поставил хедлайнер фестиваля — рэпер Icegergert (Георгий Гергерт), зарядив каждого зрителя своей невероятной энергией.
Насыщенная программа ждала и самых маленьких посетителей фестиваля «Мото Драйв» — гонки на беговелах, игры с командой аниматоров и различные мастер-классы не давали заскучать. Благодаря мотопочте, прошедшей при поддержке «Почты России», в любой уголок страны можно было отправить открытку с уникальным дизайном.
Фестивальная жизнь на «Игора Драйв» не заканчивается. Продолжение следует 18 и 19 июля, когда на автодроме пройдёт «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026» — грандиозный фестиваль скорости, музыки и драйва.