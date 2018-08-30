Mercedes-Benz S-Class стали оснащать двухлитровым двигателем

Силовая установка Mercedes-Benz S 320 L состоит из 2,0-литрового двигателя M274 с двумя «твинскрольными» турбонагнетателями, отдача которого составляет 299 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. «Четверка» работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Агрегат дополняет система EQ-Boost: стартер-генератор с ременным приводом мощностью 14 сил и 150 Нм, работающий от отдельной 48-вольтовой энергосети, способен кратковременно повышать отдачу при разгоне, а также глушить и запускать двигатель во время движения.