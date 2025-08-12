С Rolls-Royce Cullinan случилась «Передозировка»

И без того роскошный вседорожник стал ещё более эффектным

Доработанный Rolls-Royce Cullinan Series II стал мощнее и шире. Немецкое тюнинг-ателье Novitec через свое подразделение Spofec представило комплексный пакет доработок для роскошного кроссовера Rolls-Royce Cullinan Series II. Комплекс усовершенствований получил название Overdose, что переводится как «Передозировка».