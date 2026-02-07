С внешностью Porsche Macan: показан кроссовер Xiaomi, выдающий тысячу «лошадей»

Экстремальная версия электрокара YU7 с индексом GT оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 738 кВт (1003 л.с.), максимальная скорость автомобиля заявлена на уровне 300 км/ч. Спереди установлен электромотор на 288 кВт, сзади — на 450 кВт.

Силуэт кроссовера с покатой крышей и выпуклым капотом похож на внешность моделей Porsche — в частности, кроссовера Macan. По сравнению со стандартным YU7, GT-версия получила новый, более спортивный передний бампер, расширенные колесные арки и массивный диффузор сзади с красной надписью GT.

Подчеркивают статус спорткара 21-дюймовые колесные диски и красные тормозные суппорты. Длина автомобиля 5015 мм, колесная база — 3000 мм.

Цена новинки официально не раскрывается, но по данным издания CarNewsChina, она будет составлять не менее 450 тыс. юаней (5 млн рублей).