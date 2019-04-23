3000-сильный дрэговый пикап, на котором можно ездить по обычным дорогам, выставили на продажу

Автомобиль построен гонщиком Ларри Ларсоном в 2014 году. Пикап оснащен 10-литровым биг-блоком с алюминиевой головкой цилиндров Proline Racing, двумя 98-миллиметровыми турбонагнетателями Precision Turbo Gen 2 и двумя топливными системами — для города и дрэг-стрипов. Коробка — трехдиапазонный «автомат» Rossler TH400 с повышающей передачей Gear Vendors. Мощность мотора – около 3000 лошадиных сил.
В 2014 году на соревновании Street Car Super Nationals пикап проехал четверть мили за 5,95 секунды. Скорость на финише составила 393,4 километра в час. В 2015 Chevrolet S10 с результатом 5,89 секунды стал самым быстрым дорожным автомобилем, а в 2017 году победил в Rocky Mountain Race Week.
В 2017 году на шоу SEMA тюнинг-ателье American Racing Header представило Toyota Prius с 6,2-литровым двигателем от Challenger SRT Hellcat. Агрегат укомплектован приводным нагнетателем Whipple и выдает 811 лошадиных сил. Четверть мили дрэгстер проезжает за девять секунд.