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14:23

3000-сильный дрэговый пикап, на котором можно ездить по обычным дорогам, выставили на продажу

Четверть мили он проезжает менее чем за шесть секунд

Первый дорожный автомобиль, проехавший четверть мили (402 метра) менее чем за шесть секунд, выставили на продажу. Дрэгстер на базе Chevrolet S10 1998 года значится как первый и единственный победитель соревнований NHRA National Event с допуском на обычные дороги.
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Автомобиль построен гонщиком Ларри Ларсоном в 2014 году. Пикап оснащен 10-литровым биг-блоком с алюминиевой головкой цилиндров Proline Racing, двумя 98-миллиметровыми турбонагнетателями Precision Turbo Gen 2 и двумя топливными системами — для города и дрэг-стрипов. Коробка — трехдиапазонный «автомат» Rossler TH400 с повышающей передачей Gear Vendors. Мощность мотора около 3000 лошадиных сил.

В 2014 году на соревновании Street Car Super Nationals пикап проехал четверть мили за 5,95 секунды. Скорость на финише составила 393,4 километра в час. В 2015 Chevrolet S10 с результатом 5,89 секунды стал самым быстрым дорожным автомобилем, а в 2017 году победил в Rocky Mountain Race Week.

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В 2017 году на шоу SEMA тюнинг-ателье American Racing Header представило Toyota Prius с 6,2-литровым двигателем от Challenger SRT Hellcat. Агрегат укомплектован приводным нагнетателем Whipple и выдает 811 лошадиных сил. Четверть мили дрэгстер проезжает за девять секунд.

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