3000-сильный дрэговый пикап, на котором можно ездить по обычным дорогам, выставили на продажу

Первый дорожный автомобиль, проехавший четверть мили (402 метра) менее чем за шесть секунд, выставили на продажу. Дрэгстер на базе Chevrolet S10 1998 года значится как первый и единственный победитель соревнований NHRA National Event с допуском на обычные дороги.