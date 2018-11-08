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17:06

18-летний родстер Honda продали дороже нового «Мустанга»

Автомобиль с пробегом 1610 километров оценили в 48 тысяч долларов

На сайте Bring a Trailer продали 18-летний Honda S2000 дороже нового Ford Mustang Bullitt. Родстер с пробегом 1610 километров оценили в 48 тысяч долларов (около 3,2 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения, цены на «Мустанг» начинаются от 46 595 долларов.

Проданный родстер образца 2000 года выкрашен в ярко-красный цвет New Formula Red. Салон автомобиля отделан черной кожей. До 2013 года S2000 был частью коллекции одного из дилерских центров марки. Родстер сохранился в полностью оригинальном состоянии и продавался с родными стикерами на окнах, пустой сервисной книжкой, комплектом запасных ключей и инструкцией по эксплуатации.

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Honda S2000 оснащался 2,0-литровой рядной «четверкой» DOHC-VTEC, которая в зависимости от рынка выдавала 240–250 лошадиных сил и 208–218 Нм крутящего момента. Двигатель мог раскручиваться до 9200 оборотов в минуту и на момент производства являлся рекордным по мощности «атмосферником». Агрегат сочетался с шестиступенчатой механической коробкой передач и самоблоком Torsen в задней оси.

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Несмотря на культовый статус модели, Honda по-прежнему не собирается возрождать S2000. Возможно, непрямым наследником спорткара станет товарная версия электрического концепт-кара Sports EV, который показали в прошлом году на автосалоне в Токио.

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