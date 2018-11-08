18-летний родстер Honda продали дороже нового «Мустанга»

Проданный родстер образца 2000 года выкрашен в ярко-красный цвет New Formula Red. Салон автомобиля отделан черной кожей. До 2013 года S2000 был частью коллекции одного из дилерских центров марки. Родстер сохранился в полностью оригинальном состоянии и продавался с родными стикерами на окнах, пустой сервисной книжкой, комплектом запасных ключей и инструкцией по эксплуатации.
Honda S2000 оснащался 2,0-литровой рядной «четверкой» DOHC-VTEC, которая в зависимости от рынка выдавала 240–250 лошадиных сил и 208–218 Нм крутящего момента. Двигатель мог раскручиваться до 9200 оборотов в минуту и на момент производства являлся рекордным по мощности «атмосферником». Агрегат сочетался с шестиступенчатой механической коробкой передач и самоблоком Torsen в задней оси.
Несмотря на культовый статус модели, Honda по-прежнему не собирается возрождать S2000. Возможно, непрямым наследником спорткара станет товарная версия электрического концепт-кара Sports EV, который показали в прошлом году на автосалоне в Токио.