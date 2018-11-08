18-летний родстер Honda продали дороже нового «Мустанга»

Проданный родстер образца 2000 года выкрашен в ярко-красный цвет New Formula Red. Салон автомобиля отделан черной кожей. До 2013 года S2000 был частью коллекции одного из дилерских центров марки. Родстер сохранился в полностью оригинальном состоянии и продавался с родными стикерами на окнах, пустой сервисной книжкой, комплектом запасных ключей и инструкцией по эксплуатации.