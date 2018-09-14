Немцы построили 1000-сильный кабриолет Mercedes-AMG S-Class

Немецкое тюнинг-ателье Posaidon представило пакет увеличения мощности двигателя для кабриолета Mercedes-AMG S63. В результате доработок отдача базовой 5,5-литровой «битурбовосьмерки», которая устанавливалась на дорестайлинговую модель, повысилась до 1020 лошадиных сил — почти как у супергибрида Project One.