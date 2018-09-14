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10:46

Немцы построили 1000-сильный кабриолет Mercedes-AMG S-Class

Машине доработали двигатель V8 и усилили трансмиссию

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Немецкое тюнинг-ателье Posaidon представило пакет увеличения мощности двигателя для кабриолета Mercedes-AMG S63. В результате доработок отдача базовой 5,5-литровой «битурбовосьмерки», которая устанавливалась на дорестайлинговую модель, повысилась до 1020 лошадиных сил — почти как у супергибрида Project One.

Чтобы добиться прибавки мощности, тюнеры увеличили рабочий объем двигателя с 5,5 до 6,3 литра, установили стальные втулки цилиндров, обновили основные подшипники, усилили пружины клапанов и изменили степень сжатия. Кроме того, ревизии подверглись турбонагнетатели, система охлаждения , впуска и блок управления двигателем.

После этого отдача двигателя V8 составила 1020 лошадиных сил и 1400 Нм момента — у обычного Mercedes-AMG S63 агрегат выдает 585 сил и 900 Нм момента. Чтобы справиться с возросшим моментом, пришлось усилить дифференциал и семиступенчатую автоматическую коробку передач.

Гибридная установка Mercedes-AMG Project One на базе 1,6-литрового турбомотора V6 от болида Mercedes F1 W07 Hybrid выдает 1034 силы.

С места до ста километров в час Mercedes-AMG S63 от Posaidon способен разгоняться за 2,9 секунды — на секунду быстрее базовой машины. Максимальная скорость кабриолета ограничена электроникой и составляет 350 километров в час.

Весной Posaidon представил доработанную версию «заряженного» хэтчбека Mercedes-AMG A45. Машине увеличили отдачу двигателя с 381 до 558 лошадиных сил и модифицировали роботизированную трансмиссию.

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