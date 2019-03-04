Mercedes-AMG представил последний S-Class с двигателем V12

В список оснащения Mercedes-AMG S 65 Final Edition входит меняющая степень прозрачности и отражающая инфракрасное излучение панорамная крыша Magic Sky Control, индивидуальные кресла заднего ряда с расширенной центральной консолью, где установлены подстаканники с температурным контролем, а также особый чехол для автомобиля с надписью AMG S 65 Final Edition.