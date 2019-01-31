Названы самые безопасные (и опасные) для водителей страны Европы

Пятое место в рейтинге самых безопасных для вождения стран Европы заняла Польша. Там происходит 8,9 происшествий на 10 тысяч жителей. Четвертое место досталось Франции — 8,6 происшествия. Третье с результатом 8,5 заняла Финляндия.

Второй самой безопасной страной Европы для водителей стал Кипр — здесь на 10 тысяч жителей происходит всего 7,5 дорожно-транспортных происшествий. Победителем назвали Данию, где ежегодно на 10 тысяч жителей приходится пять ДТП.