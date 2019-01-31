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16:33

Названы самые безопасные (и опасные) для водителей страны Европы

Рейтинг составлен на основе количества ДТП на 10 тысяч жителей

© Фото: pixabay.com
Годовой отчет о дорожно-транспортных происшествиях Европейской комиссии выявил самые опасные и безопасные страны Евросоюза для водителей. Основой для составления рейтинга стало количество инцидентов на 10 000 жителей той или иной страны.
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Пятое место в рейтинге самых безопасных для вождения стран Европы заняла Польша. Там происходит 8,9 происшествий на 10 тысяч жителей. Четвертое место досталось Франции — 8,6 происшествия. Третье с результатом 8,5 заняла Финляндия.

Второй самой безопасной страной Европы для водителей стал Кипр — здесь на 10 тысяч жителей происходит всего 7,5 дорожно-транспортных происшествий. Победителем назвали Данию, где ежегодно на 10 тысяч жителей приходится пять ДТП.

МестоCтранаКоличество ДТПМестоCтранаКоличество ДТП
1Дания515Румыния15,8
2Кипр7,516Венгрия17
3Финляндия8,517Латвия19,6
4Франция8,618Чехия20,2
5Польша8,919Великобритания21,6
6Словакия10,320Испания21,9
7Болгария10,521Хорватия25,5
8Греция10,522Италия29,1
9Нидерланды1123Мальта30,2
10Эстония11,124Португалия31,4
11Литва11,425Словения31,4
12Ирландия12,226Бельгия35,1
13Швеция13,927Германия37,2
14Люксембург15,628Австрия43,6

Худший результат показала Австрия, Германия и Бельгия, где на 10 тысяч жителей происходит 43,6, 37,2 и 35,1 ДТП соответственно.

В 2017 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал оценку качество дорог и инфраструктуры в 137 странах. Россия в рейтинге заняла 114 место — ее обошли Монголия, Египет и Эфиопия.

Источник: Canvas Holidays
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