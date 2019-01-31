Названы самые безопасные (и опасные) для водителей страны Европы

Пятое место в рейтинге самых безопасных для вождения стран Европы заняла Польша. Там происходит 8,9 происшествий на 10 тысяч жителей. Четвертое место досталось Франции — 8,6 происшествия. Третье с результатом 8,5 заняла Финляндия.
Второй самой безопасной страной Европы для водителей стал Кипр — здесь на 10 тысяч жителей происходит всего 7,5 дорожно-транспортных происшествий. Победителем назвали Данию, где ежегодно на 10 тысяч жителей приходится пять ДТП.
|Место
|Cтрана
|Количество ДТП
|Место
|Cтрана
|Количество ДТП
|1
|Дания
|5
|15
|Румыния
|15,8
|2
|Кипр
|7,5
|16
|Венгрия
|17
|3
|Финляндия
|8,5
|17
|Латвия
|19,6
|4
|Франция
|8,6
|18
|Чехия
|20,2
|5
|Польша
|8,9
|19
|Великобритания
|21,6
|6
|Словакия
|10,3
|20
|Испания
|21,9
|7
|Болгария
|10,5
|21
|Хорватия
|25,5
|8
|Греция
|10,5
|22
|Италия
|29,1
|9
|Нидерланды
|11
|23
|Мальта
|30,2
|10
|Эстония
|11,1
|24
|Португалия
|31,4
|11
|Литва
|11,4
|25
|Словения
|31,4
|12
|Ирландия
|12,2
|26
|Бельгия
|35,1
|13
|Швеция
|13,9
|27
|Германия
|37,2
|14
|Люксембург
|15,6
|28
|Австрия
|43,6
Худший результат показала Австрия, Германия и Бельгия, где на 10 тысяч жителей происходит 43,6, 37,2 и 35,1 ДТП соответственно.
В 2017 году Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал оценку качество дорог и инфраструктуры в 137 странах. Россия в рейтинге заняла 114 место — ее обошли Монголия, Египет и Эфиопия.