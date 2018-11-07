Кроссовер Hyundai Saga EV: 300 миллиметров дорожного просвета и электропривод

По данным бразильских журналистов, Saga EV построен на базе местного хэтчбека Hyundai HB20. Однако габариты и колесная база кроссовера немного больше, чем у предполагаемого исходника. Кузов практически полностью уникальный: сходство с HB20 заметно лишь в общих пропорциях шоу-кара и в районе передних стоек.