Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
16:26

Кроссовер Hyundai Saga EV: 300 миллиметров дорожного просвета и электропривод

Корейский производитель представил шоу-кар Saga EV

На автосалоне в Сан-Паулу компания Hyundai показала субкомпактный кроссовера Saga EV c 302-миллиметровым клиренсом. Шоу-кар получил прорезиненную площадку на крыше для лучшей фиксации грузов, камеры вместо боковых зеркал и силовую установку от электрического вседорожника Kona Electric.

По данным бразильских журналистов, Saga EV построен на базе местного хэтчбека Hyundai HB20. Однако габариты и колесная база кроссовера немного больше, чем у предполагаемого исходника. Кузов практически полностью уникальный: сходство с HB20 заметно лишь в общих пропорциях шоу-кара и в районе передних стоек.

Силовая установка Saga EV состоит их электромотора мощностью 150 киловатт (204 лошадиные силы и 395 Нм крутящего момента) и блока батарей емкостью 64 киловатт-часа. Запас хода по циклу WLTP — 470 километров.

Hyundai HB20 — это целое семейство машин, которое продается только в Бразилии. В его состав входит пятидверный хэтчбек, кросс-версия HB20X и седан. Все модификации построены на платформе Solaris первого поколения.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...