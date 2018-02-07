Электромобиль проехал 8600 километров за 16 дней

Пульс

Tesla Model X первым из электрокаров пересек Сахару

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7 февраля 2018

Кроссовер Tesla Model X стал первым электромобилем, который пересек пустыню Сахара. Модель сделала это в рамках ралли «Будапешт-Бамако», которое начинается в столице Венгрии, а заканчивается в столице Мали. Дневник путешествия совершившая его команда Team Tesla Powered by RWE вела на Facebook.

В общей сложности электромобиль, на котором ехали два хорвата – Саша Цветоевич и Олег Маштруко, преодолел расстояние более 8600 километров. На это экипажу понадобилось 16 дней.

Пополнение запаса аккумуляторов во время ралли обеспечивал бензиновый генератор, который находился внутри технички. Его роль выполнял фургон Dacia. За рулем этого автомобиль был чех Томаш Ковицка.

Команда также пыталась заряжаться от местных электросетей, когда появлялась такая возможность, но инфраструктура не всегда позволяла это делать. При этом в Марокко экипаж нашел зарядку для электромобилей, которую установили местные фанаты Tesla, и пополнил запас аккумуляторов от нее.

На какой версии Model X ехали Цветоевич и Маштруко, не уточняется. В США модель предлагается в модификациях P75, P100 и P100D. Их запас хода равняется 380, 470 и 460 километрам соответственно.

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