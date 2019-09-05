Глава Nissan попался на финансовых махинациях

Расследование инициировали после того, как бывший член совета директоров Nissan Грег Келли рассказал японскому журналу Bungei Shunju, как в 2013 году руководство в порядке исключения сдвинуло дату реализации так называемого «права переоценки акций» с заранее определенной, что позволило Саикаве заработать дополнительные 47 миллионов иен (около 29 миллионов рублей). По словам адвоката Келли, об этом просил сам Саикава, чтобы купить недвижимость в Токио.

Теперь судьбу топ-менеджера будет решать дисциплинарный комитет Nissan. При этом скандал с завышением суммы вознаграждения может пошатнуть позиции Саикавы как гендиректора компании.