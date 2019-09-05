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17:54

Глава Nissan попался на финансовых махинациях

До этого он обвинял в сокрытии доходов и нецелевом использовании средств Карлоса Гона

Аудиторский комитет Nissan провел внутреннее расследование и выяснил, что глава компании Хирото Саикава в 2013 году получил завышенное вознаграждение. Топ-менеджер злоупотребил программой выплат с привязкой к стоимости акций, разработанной при участии Карлоса Гона.

Расследование показало, что Саикава и еще ряд высокопоставленных сотрудников Nissan воспользовались лазейкой во внутренних процедурах компании, чтобы получить дополнительное вознаграждение. Схема была придумана во времена «эпохи Гона» и позволила нынешнему руководству «заработать» десятки миллионов иен.

Сразу после задержания Карлоса Гона окружной прокуратурой Токио Хирото Саикава заявил, что потребует у совета директоров его немедленной отставки. Нынешний глава Nissan выступал с резкой критикой бывшего председателя правления альянса и обвинял его в использовании активов компании в личных целях.

Саикава признался в нарушении законодательства, извинился и пообещал вернуть все незаконно полученные средства. При этом в одном интервью он сообщил, что получил вознаграждения по ошибке, а в другом — что не принимал прямого участия в реализации мошеннической схемы, а все выплаты были произведены в строгом соответствии с корпоративными нормами.

Расследование инициировали после того, как бывший член совета директоров Nissan Грег Келли рассказал японскому журналу Bungei Shunju, как в 2013 году руководство в порядке исключения сдвинуло дату реализации так называемого «права переоценки акций» с заранее определенной, что позволило Саикаве заработать дополнительные 47 миллионов иен (около 29 миллионов рублей). По словам адвоката Келли, об этом просил сам Саикава, чтобы купить недвижимость в Токио.

Теперь судьбу топ-менеджера будет решать дисциплинарный комитет Nissan. При этом скандал с завышением суммы вознаграждения может пошатнуть позиции Саикавы как гендиректора компании.

Источник: Automotive News Europe