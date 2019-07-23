Saleen возобновит производство суперкара S7

Оригинальный Saleen S7 выпускался с 2000 по 2009 год и стал третьим американским серийным среднемоторным суперкаром после Vector W8 и M12. Купе оснащалось семилитровым V8: атмосферный вариант выдавал 558 сил (712 Нм), твин-турбо — 760 сил (949 Нм). До «сотни» S7 разгонялся за 4,1 и 3,2 секунды соответственно и мог достигнуть 330 или 354 километров в час. Для S7 Twin Turbo предлагался пакет Competition, который повышал отдачу до 1014 лошадиных сил, а также включал в себя доработанную подвеску и улучшенный аэродинамический обвес.
As part of its plans to resurrect @Saleen, Jiangsu Secco Automobile Technology Corp has announced a limited run of Saleen S7 Le Mans. They run a powered up twin-turbocharged 7.0-litre V8 Ford Windsor engine with 1500hp and 1800Nm. 0-62mph in 2.2sec and 298mph (480km/h) VMax pic.twitter.com/vmvoqIrXK3— Greg Kable (@GregKable) July 22, 2019
В 2016 году Saleen Automotive S анонсировала выход ограниченной серии S7 LM. Предполагалось, что суперкар получит тот же 7.0 V8 с двумя турбонагнетателями (1014 сил), а отличаться от обычного S7 будет окрасом кузова, оформлением салона и колесами. Планировалось построить всего семь экземпляров S7 LM и продавать их по цене от миллиона долларов.
Годом позже Saleen стал частью Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation и уже в декабре показал среднемоторное купе начального уровня S1. Теперь компания анонсировала возвращение S7 Le Mans: тираж суперкара снова ограничат, а в качестве силовой установки используют 7,0-литровый V8 Ford Windsor. При этом отдача твин-турбо двигателя вырастет до 1500 сил и 1800 Нм момента. С места до «сотни» Saleen S7 Le Mans сможет разгоняться за 2,2 секунды, а его максимальная скорость составит 480 километров в час.
Собирать машины будут не в Китае, а на фабрике Saleen в калифорнийском городке Корона.