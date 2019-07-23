Saleen возобновит производство суперкара S7

Годом позже Saleen стал частью Jiangsu Secco Automobile Technology Corporation и уже в декабре показал среднемоторное купе начального уровня S1. Теперь компания анонсировала возвращение S7 Le Mans: тираж суперкара снова ограничат, а в качестве силовой установки используют 7,0-литровый V8 Ford Windsor. При этом отдача твин-турбо двигателя вырастет до 1500 сил и 1800 Нм момента. С места до «сотни» Saleen S7 Le Mans сможет разгоняться за 2,2 секунды, а его максимальная скорость составит 480 километров в час.

Собирать машины будут не в Китае, а на фабрике Saleen в калифорнийском городке Корона.