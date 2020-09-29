Салоны Jaguar и Land Rover будут делать из переработанного мусора

Econyl — это так называемый регенерированный нейлон, разработанный компанией Aquafil в 2011 году. Сырьем для него выступает мусор, выловленный из океана и собранный на свалках: это промышленный пластик, обрезки тканей, старые ковры и рыбацкие сети. Ткань давно применяется в фэшн-индустрии — из неё, к примеру, делают сумки и ремешки для часов — а теперь ей будут обивать салоны моделей Jaguar и Land Rover.