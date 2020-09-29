Салоны Jaguar и Land Rover будут делать из переработанного мусора

Econyl — это так называемый регенерированный нейлон, разработанный компанией Aquafil в 2011 году. Сырьем для него выступает мусор, выловленный из океана и собранный на свалках: это промышленный пластик, обрезки тканей, старые ковры и рыбацкие сети. Ткань давно применяется в фэшн-индустрии — из неё, к примеру, делают сумки и ремешки для часов — а теперь ей будут обивать салоны моделей Jaguar и Land Rover.
Главное преимущество Econyl — экологичность. По данным производителя, при производстве синтетических нитей выделяется на 90 процентов меньше углекислоты, чем при создании обычного нейлона: каждые 10 000 тонн Эконила экономят до 70 000 баррелей нефти и снижают выбросы CO₂ на 65 100 тонн. На первом этапе из волокон будут делать напольные покрытия и коврики, затем его применение могут расширить на обивку сидений.
Впрочем, уже сейчас концерн JLR предлагается для своих моделей обивку из экологичных материалов. Так, для Range Rover Evoque можно заказать салон из ткани Eucalyptus с натуральными волокнами, а для Jaguar I-Pace — текстиль класса премиум Kvadrat. Он производится из 53 утилизированных пластиковых бутылок и сочетается с искусственной замшей.