В России продают новые кроссоверы Samsung

Автомобили предлагают привезти под заказ в течение нескольких недель

На сайте Авто.ру в приморском городе Находка опубликовали объявление о продаже кроссовера Samsung XM3 образца 2023 года. Новый для отечественного рынка автомобиль является перелицованной копией французской модели Renault Arkana. Южнокорейскую версию собирают на совместном предприятии брендов в Пусане. Стоимость нового кроссовера без пробега, который доставят под заказ во Владивосток в течение нескольких недель, составляет 2 350 000 рублей.