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19:59

Самый дешёвый Renault обновился и прибавил в проходимости

Субкомпактный кроссовер Kwid для рынка Индии пережил плановый рестайлинг

© Renault
Компания Renault выпустила доработанную версию бюджетного вседорожника Kwid. Кроссовер получил новое оформление передней части, увеличенный до 184 миллиметров клиренс, глобально поменялся в салоне и слегка подорожал — теперь базовая версия стоит 283 тысячи рупий или около 258 тысяч рублей по текущему курсу.

Внешне рестайлинговый Kwid напоминает свой электрический аналог City K-ZE, представленный месяц назад. Обновлённый вседорожник отличается двухъярусной светодиодной оптикой, изменённым задним бампером и увеличенной до 3731 миллиметра длиной кузова. Отныне Kwid комплектуется безальтернативными 14-дюймовыми колёсами, хотя раньше базовые комплектации были «обуты» в 13-дюймовые шины.

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Больше всего перемен в салоне: Kwid обзавёлся новыми креслами, передней панелью, мультимедиасистемой и рулём. Цифровые приборы сменили графику, слева от спидометра появилась шкала тахометра, 7-дюймовый экран развлекательной системы уступил место 8-дюймовому, с поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto. Шайба селектора автоматической трансмиссии переехала с консоли на центральный тоннель. В списке опций появились парктроники и камера заднего вида. Кроме того, индийский филиал Renault анонсирует отделочные материалы более высокого качества.

Технических изменений нет: под капотом по-прежнему трёхцилиндровые бензиновые двигатели объёмом 0.8 литра и 1.0 литр, мощностью 54 лошадиные силы и 68 лошадиных сил. Базовая коробка передач — 5-ступенчатая «механика», но в пару к литровому мотору можно заказать робот Easy-R с одним сцеплением.

Цены на обновлённый Renault Kwid варьируются в диапазоне от 283 до 484 тысяч рупий (от 258 до 442 тысяч рублей по текущему курсу). Главный конкурент — Suzuki S-Presso — дебютировал неделю назад: японский субкомпактный кроссовер дороже (от 369 тысяч рупий или 337 тысяч рублей) и уступает по геометрической проходимости.