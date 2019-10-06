Самый дешёвый Renault обновился и прибавил в проходимости

Внешне рестайлинговый Kwid напоминает свой электрический аналог City K-ZE, представленный месяц назад. Обновлённый вседорожник отличается двухъярусной светодиодной оптикой, изменённым задним бампером и увеличенной до 3731 миллиметра длиной кузова. Отныне Kwid комплектуется безальтернативными 14-дюймовыми колёсами, хотя раньше базовые комплектации были «обуты» в 13-дюймовые шины.
Больше всего перемен в салоне: Kwid обзавёлся новыми креслами, передней панелью, мультимедиасистемой и рулём. Цифровые приборы сменили графику, слева от спидометра появилась шкала тахометра, 7-дюймовый экран развлекательной системы уступил место 8-дюймовому, с поддержкой сервисов Apple CarPlay и Android Auto. Шайба селектора автоматической трансмиссии переехала с консоли на центральный тоннель. В списке опций появились парктроники и камера заднего вида. Кроме того, индийский филиал Renault анонсирует отделочные материалы более высокого качества.
Технических изменений нет: под капотом по-прежнему трёхцилиндровые бензиновые двигатели объёмом 0.8 литра и 1.0 литр, мощностью 54 лошадиные силы и 68 лошадиных сил. Базовая коробка передач — 5-ступенчатая «механика», но в пару к литровому мотору можно заказать робот Easy-R с одним сцеплением.
Цены на обновлённый Renault Kwid варьируются в диапазоне от 283 до 484 тысяч рупий (от 258 до 442 тысяч рублей по текущему курсу). Главный конкурент — Suzuki S-Presso — дебютировал неделю назад: японский субкомпактный кроссовер дороже (от 369 тысяч рупий или 337 тысяч рублей) и уступает по геометрической проходимости.