Видео: из деревянного бруса сделали точную копию Hyundai Santa Fe

Для вьетнамского столяра выпуск детализированных копий автомобилей из дерева — не более чем хобби, но мужчине приходится пользоваться всеми доступными инструментами, чтобы масштабная модель была максимально похожа на оригинал.
Фото: Скрин видео, YouTube-канал WoodWorking Art
Работы Woodworking Art впечатляют вниманием к мелочам: блогер не ленится вытачивать протекторы шин, рисунок колёсных дисков или сложную структуру воздухозаборников.
У деревянной копии Hyundai Santa Fe работает подвеска, открываются двери, капот и багажник, в импровизированном салоне есть отдельный центральный тоннель, съёмные кресла и руль. С недавних пор мастер покрывает игрушки лаком, красит в контрастные цвета фонари и «тонирует» стёкла.
Хитом канала WoodWorking Art является видео с созданием копии Toyota Land Cruiser Prado — его посмотрели почти 150 миллионов человек. Всего на блогера подписано 2,33 миллиона пользователей, но цели амбициозные — столяр стремится к 10 миллионам подписчиков.