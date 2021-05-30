30 мая, 21:34

Видео: из деревянного бруса сделали точную копию Hyundai Santa Fe

Масштабную модель корейского кроссовера сделали из кипариса

© Скрин видео, WoodWorking Art
Сергей Ильин
Вьетнамский блогер и автор YouTube-канала WoodWorking Art показал на видео процес изготовления точной копии Hyundai Santa Fe из деревянного бруса. Модель вседорожника в масштабе 1:13 мастер создавал в течение нескольких недель, но весь процесс уместили в тринадцатиминутном ролике.

Для вьетнамского столяра выпуск детализированных копий автомобилей из дерева — не более чем хобби, но мужчине приходится пользоваться всеми доступными инструментами, чтобы масштабная модель была максимально похожа на оригинал.

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Фото: Скрин видео, YouTube-канал WoodWorking Art

Работы Woodworking Art впечатляют вниманием к мелочам: блогер не ленится вытачивать протекторы шин, рисунок колёсных дисков или сложную структуру воздухозаборников.

У деревянной копии Hyundai Santa Fe работает подвеска, открываются двери, капот и багажник, в импровизированном салоне есть отдельный центральный тоннель, съёмные кресла и руль. С недавних пор мастер покрывает игрушки лаком, красит в контрастные цвета фонари и «тонирует» стёкла.

Видео: YouTube-канал WoodWorking Art

Хитом канала WoodWorking Art является видео с созданием копии Toyota Land Cruiser Prado — его посмотрели почти 150 миллионов человек. Всего на блогера подписано 2,33 миллиона пользователей, но цели амбициозные — столяр стремится к 10 миллионам подписчиков.