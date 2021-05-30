Видео: из деревянного бруса сделали точную копию Hyundai Santa Fe

Работы Woodworking Art впечатляют вниманием к мелочам: блогер не ленится вытачивать протекторы шин, рисунок колёсных дисков или сложную структуру воздухозаборников.

У деревянной копии Hyundai Santa Fe работает подвеска, открываются двери, капот и багажник, в импровизированном салоне есть отдельный центральный тоннель, съёмные кресла и руль. С недавних пор мастер покрывает игрушки лаком, красит в контрастные цвета фонари и «тонирует» стёкла.