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17:41

На продажу выставили единственный экземпляр прототипа Sbarro Espace GT1

Автомобиль построен в 1999 году итальянским дизайнером Франко Сбарро

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Испанский дилер Magna Supercars выставил на продажу построенный в единственном экземпляре концепт-кар Sbarro Espace GT1, дизайн которого разработан Франко Сбарро. Автомобиль представили на женевском автосалоне в 1999 году, где его выкупили прямо со стенда.

Sbarro Espace GT1 стал своеобразным ответом на экстремальный Mercedes-Benz CLK GTR, выпущенный в количестве 40 экземпляров для омологации гоночного спортпрототипа. Суперкар с необычным дизайном оснастили 7,4-литровым двигателем V8 Mercedes-Benz, отдача которого составляла 457 лошадиных сил и 489 Нм крутящего момента, и пятиступенчатой секвентальной коробкой передач.

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С места до «сотни» Sbarro Espace GT1 разгонялся за 4,9 секунды и мог достигнуть максимальной скорости в 335 километров в час.

В основе конструкции прототипа лежит запатентованная Sbarro «двойная рама», состоящая из шасси с центральной балкой, на котором установлены агрегаты, и полиэстерового кузова. Он соединен с шасси при помощи трех металлических и резиновых блоков. Такое решение позволило снизить вибрацию в салоне и не жертвовать управляемостью.

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Дорожная версия GT1, получившая название GT12, дебютировала в 2002 году. Суперкар укомплектовали шестилитровым агрегатом V12, который выдавал 500 сил. До «сотни» GT12 разгонялся за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляла 300 километров в час.

Источник: JamesEdition.com
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