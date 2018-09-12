На продажу выставили единственный экземпляр прототипа Sbarro Espace GT1

В основе конструкции прототипа лежит запатентованная Sbarro «двойная рама», состоящая из шасси с центральной балкой, на котором установлены агрегаты, и полиэстерового кузова. Он соединен с шасси при помощи трех металлических и резиновых блоков. Такое решение позволило снизить вибрацию в салоне и не жертвовать управляемостью.