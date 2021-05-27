«Сбер» показал футуристичное беспилотное такси

ФЛИП представляет собой необычное такси с большой площадью остекления, раздвижными дверями и крупными люками в крыше. По габаритам он схож с обычной «легковушкой»: в длину электротакси достигает 3,62 метра, в ширину – 1,95 метра, но за счет отсутствия ДВС и других традиционных конструкций в салоне ФЛИПа на 40 процентов больше полезного пространства.
Внутри отсутствуют руль и педали – они беспилотнику не нужны. В минималистичный черно-белый интерьер вписаны два трехместных дивана, развернутые друг к другу.
Фото: SberAutoTech
Автопилот ФЛИПа «считывает» дорогу с помощью лидаров, радаров и камер. Кроме этого, такси также умеет получать данные от других транспортных средств и дорожной инфраструктуры посредством беспроводной связи автомобиль-автомобиль (V2V) и автомобиль-среда (V2X). В числе других особенностей – система распознавания лиц пассажиров и встроенный голосовой помощник «Сбера» Салют.
FLIP построен на платформе собственной разработки с электродвигателем, «изюминка» которой – модуль сменных батарей, на замену которого требуется не более пяти минут. Однако ФЛИП может ездить не только на электричестве: конструкция автомобиля позволяет использовать газ и водород.
Сейчас прототип беспилотника проходит доводочные испытания на закрытых территориях. Публике российское автономное такси покажут 2-5 июня в ходе Петербургского международного экономического форума.
В апреле первый беспилотник начал работать в московской больнице. Автономную Lada Vesta используют в московской Городской клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова: она доставляет анализы между корпусами учреждения, но пока не ездит без оператора в салоне.