«Сбер» показал футуристичное беспилотное такси

ФЛИП представляет собой необычное такси с большой площадью остекления, раздвижными дверями и крупными люками в крыше. По габаритам он схож с обычной «легковушкой»: в длину электротакси достигает 3,62 метра, в ширину – 1,95 метра, но за счет отсутствия ДВС и других традиционных конструкций в салоне ФЛИПа на 40 процентов больше полезного пространства.

Внутри отсутствуют руль и педали – они беспилотнику не нужны. В минималистичный черно-белый интерьер вписаны два трехместных дивана, развернутые друг к другу.