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15:33

Сбербанк займется онлайн-продажей автомобилей

Каталог автомобилей может появиться в приложении «Сбербанк Онлайн»

© wikimedia.org
Сбербанк готовится выйти на российский авторынок. Организация планирует запустить онлайн-платформу по продаже новых и подержанных машин, сообщает РБК. Выбрать подходящий автомобиль можно будет через мобильное приложение.

Источники РБК утверждают, что новое приложение Сбербанка будет представлять собой аналог сервиса по подбору недвижимости «ДомКлик» для автомобильного рынка. В данный момент банк ищет партнеров среди крупнейших участников «вторички» — не исключено сотрудничество с «Авто.ру».

Если Сбербанк займется продажей автомобилей, каталог транспортных средств может появиться в приложении «Сбербанк Онлайн». Вероятно, сервис будет предоставлять проверку истории автомобиля, предлагать оформление кредита и электронное сопровождение сделки. По оценке экспертов, заинтересованность Сбербанка в рынке подержанных автомобилей объясняется огромной емкостью «вторички», возможностью заработка на комиссии и дополнительных услугах, а также стабильностью цен на «бэушные» транспортные средства.

В данный момент в приложении «Сбербанк Онлайн» можно подать заявку на автокредит. Дата запуска сервиса по продаже автомобилей неизвестна. Представители Сбербанка интерес к российскому автомобильному рынку никак не комментируют.

Источник: РБК