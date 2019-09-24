Сбербанк займется онлайн-продажей автомобилей

Источники РБК утверждают, что новое приложение Сбербанка будет представлять собой аналог сервиса по подбору недвижимости «ДомКлик» для автомобильного рынка. В данный момент банк ищет партнеров среди крупнейших участников «вторички» — не исключено сотрудничество с «Авто.ру».

Если Сбербанк займется продажей автомобилей, каталог транспортных средств может появиться в приложении «Сбербанк Онлайн». Вероятно, сервис будет предоставлять проверку истории автомобиля, предлагать оформление кредита и электронное сопровождение сделки. По оценке экспертов, заинтересованность Сбербанка в рынке подержанных автомобилей объясняется огромной емкостью «вторички», возможностью заработка на комиссии и дополнительных услугах, а также стабильностью цен на «бэушные» транспортные средства.