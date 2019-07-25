Skoda сделала хэтчбек Scala гипоаллергенным

Аллергия на пыльцу — довольно серьезная проблема для водителей. Она вызывает чиханье, кашель, от нее начинают слезиться глаза, и все это очень негативно сказывается на безопасности. У водителя два варианта: ездить все время с закрытыми окнами и кондиционером с циркуляцией воздуха внутри салона, либо принимать таблетки перед каждой поездкой. Оба варианта довольно рискованные: от постоянно работающего кондиционера легко заболеть, а большинство таблеток вызывают сонливость и замедляют реакцию.