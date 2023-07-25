Бюджетные Skoda Scala и Kamiq получат матричные фары

Бюджетные Skoda Scala и Kamiq получат матричные фарыДо этого Skoda предлагала эту опцию только для более дорогих моделей
Доступные модели Skoda Scala и Kamiq получат дорогую опцию. Для бюджетного хэтчбека Scala и компактного кроссовера Kamiq будут доступны матричные фары — опция, которая, как правило, предлагается для более дорогих автомобилей, таких как Kodiaq, Enyaq и Superb. Разумеется, матричная оптика не войдет в список стандартного оснащения, а будет устанавливаться за дополнительную плату. Skoda опубликовала новые тизерные изображения и показала, как будут выглядеть такие фары.
Хэтчбек Skoda получит растянутые до решетки радиатора фары с полосками дневных ходовых огней по углам, расположенными в два уровня. У Kamiq основные фары выглядят крупнее, при это полоску светодиодов, расположенную над новыми более крупными основными фарами, сделали меньше.
На ранних тизерах можно увидеть и другие изменения, которые произойдут в дизайне экстерьера Scala и Kamiq. Так, например, у Kamiq будут новые задние фонари и декоративная серебристая накладка на переднем бампере. Scala же добавили «спортивности» за счет увеличенных воздухозаборников. Кроме того, с обновлением хэтчбек обзаведется особой «световой подписью» задних фонарей, по которой автомобиль можно будет узнать в темноте.
Официально ни Scala, ни Kamiq в России не продавались. Однако после того, как Skoda была внесена в список параллельного импорта, европейские модели начали возить в страну без разрешения правообладателя. Так что не исключено, что в скором времени на классифайдах появятся предложения о заказе обновленных версии этих моделей.