Бюджетные Skoda Scala и Kamiq получат матричные фары

На ранних тизерах можно увидеть и другие изменения, которые произойдут в дизайне экстерьера Scala и Kamiq. Так, например, у Kamiq будут новые задние фонари и декоративная серебристая накладка на переднем бампере. Scala же добавили «спортивности» за счет увеличенных воздухозаборников. Кроме того, с обновлением хэтчбек обзаведется особой «световой подписью» задних фонарей, по которой автомобиль можно будет узнать в темноте.