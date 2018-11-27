Ателье AC Schnitzer подготовило мегаагрессивную «восьмерку» BMW

Тюнеры предлагают оснастить «восьмерку» комплектом укороченных пружин, что снизит центр тяжести на 20-25 миллиметров спереди и 10-15 миллиметров сзади. И установить разноразмерные колеса: 20-дюймовые на передней оси и 21-дюймовые на задней. Новый аэродинамический обвес сделают из карбона. В его состав войдет передний спойлер, сплиттер, канарды, накладки на воздуховоды и вентиляционные решетки на капоте. Сзади появится «гоночное» антикрыло и углепластиковый диффузор с интегрированным стоп-сигналом.