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18:02

Ателье AC Schnitzer подготовило мегаагрессивную «восьмерку» BMW

Купе получило новый обвес и стало мощнее

Немецкое ателье AC Schnitzer представит на тюнинг-выставке в Эссене программу доработок для BMW 8 серии. Проект задуман как «дизайн-исследование», цель которого — изучить реакцию публики. Для модели предложат очень агрессивный аэродинамический обвес, особые элементы отделки интерьера и пакет увеличения мощности двигателя.

Тюнеры предлагают оснастить «восьмерку» комплектом укороченных пружин, что снизит центр тяжести на 20-25 миллиметров спереди и 10-15 миллиметров сзади. И установить разноразмерные колеса: 20-дюймовые на передней оси и 21-дюймовые на задней. Новый аэродинамический обвес сделают из карбона. В его состав войдет передний спойлер, сплиттер, канарды, накладки на воздуховоды и вентиляционные решетки на капоте. Сзади появится «гоночное» антикрыло и углепластиковый диффузор с интегрированным стоп-сигналом.

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В салоне установят алюминиевые подрулевые лепестки, комплект педалей и держатель для ключей. Квартет выхлопных патрубков диаметром 105 миллиметров обернут в карбон и улучшат звучание всей системы.

Для машин 8 серии также предложат пакет увеличения мощности. Так, отдачу 4,4-литрового твин-турбо V8 на 850i xDrive поднимут с 530 до 600 лошадиных сил, а 320-сильный (680 Нм) дизель после посещения AC Schnitzer будет выдавать 380 сил и 780 Нм крутящего момента.

На российском рынке купе BMW 8 серии в модификациях 840d xDrive и M850i xDrive доступно по цене от 6 600 000 и 8 290 000 рублей соответственно.

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